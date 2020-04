Lavrov mõistis Haftari ainuvõimu avalduse hukka

Videokonverentsil Interfaxi küsimusele vastates meenutas Lavrov, et Vene president Valdimir Putin tundis tänavu jaanuaris Berliini konverentsil lõppdokumenti alla kirjutades huvi, kas seda dokumenti toetavad mõlemad tülipooled – Haftar ja Fayez al-Sarraj.

«Meile vastati, et see ülesanne lahendatakse hiljem. Kuid me hoiatasime, et Liibüa tülipoolte selgelt väljendatud nõusolekuta osutuvad need välistoimijate saavutatud kokkulepped eluvõimetuteks,» ütles Lavov.

«See ei tähenda, et tülipooled peavad praegu esinema agressiivsete avaldustega, kuulutama välja mingeid ühepoolseid otsuseid ja keelduma läbirääkimistest. Me ei kiitnud heaks härra al-Sarraji äsjast avaldust, kes keeldus marssal Haftariga rääkimast ja me ei kiida heaks avaldust, et nüüd otsustab marssal Haftar üksi, kuidas Liibüa rahvas edasi elab,» rõhutas minister.

Ta jätkas: «Ei üks ega teine aita leida püsivat kompromissi, milleta sellest olukorrast ei pääse.»

Ta märkis seejuures ära Tobruki parlamendi esimehe Aguila Saleh Issa avalduse, kes kutsus läbirääkimistele, mille eesmärgiks oleks üldvastuvõetavate võimuorganite moodustamine, kus oleksid võrdväärselt esindatud Liibüa kolm põhipiirkonda.

«Mulle tundub, et oleme kõik need aastad just sellest rääkinud,» võttis minister oma jutu kokku.

Ta meenutas, et Venemaa on alati hoiatanud katsete eest määrida Liibüa tülipooltele väljastpoolt kaela nende otsese osaluseta allkirjastatud dokumente ja kokkuleppeid, sest sellise lähenemise elujõuetus on mitu korda tõendatud.

«Praegu kordub see sama Berliini konverentsiga,» ütles Lavrov.

Haftar ütles esmaspäeval lepingu üles ja teatas, et asub valitsema kogu tema kontrolli all olevat ala. Ta ütles samuti, et peab Skhirati kokkulepet, mis võimaldas kunagi moodustada Liibüa rahvusliku ühtsuse valitsuse, sealtpeale kehtetuks.

Haftari vägi peab juba mitu kuud Tripoli lähedal lahinguid rahvusliku ühtsuse valitsuse üksustega.