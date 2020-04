Massachusettsi veteranide hooldekodus nõudis viirus 68 inimelu

Hooldekodu juht Bennett Walsh lükkas ümber süüdistused, nagu poleks hooldekodu teinud piisavalt oma hoolealuste kaitsmiseks. Ta tõdes, et juba kuu alguses anti kohalike võimudele teada, et hooldekodu on töötajate nappuse tõttu kriisi veerel.

Hooldekodus töötav medõde Joan Miller ütles, et töötajate puudus võimaldas viirusel kulutulena levida, sest töötajad liikusid pidevalt vastavalt vajadusele ühest osakonnast teise, et kolleege aidata. See aga tähendas, et sageli tõid nad endaga kaasa ka koroonaviiruse.