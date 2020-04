Leedukad saavad peagi suuremaid vabadusi nautida

Eile kirjutas The Guardian, et Leedu pealinnast Vilniusest võib peagi saada justkui suur vabaõhukohvik. Nimelt teatas pealinn plaanist eraldada rohkelt avalikku ruumi baaridele ja restoranidele, et need võiksid avada kohvikute väliterrassid. Seejuures eraldatakse kohvikutele ruumi ka vanalinnas ja erinevalt varasematest aastatest, ei tule pandeemia tõttu tõsist majanduslikku kahju kannatanud asutustel välikohvikute avamise eest linnale raha maksta.