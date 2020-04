Lõuna-Koreas hukkus ehitusel puhkenud põlengus 38 töölist

Ametnikud uurivad tulekahju puhkemise põhjust. Arvatakse, et põlengu süütas plahvatus hoone maa-alusel korrusel, kus ehitajad parajasti töötasid.

"Tundub, et tuli levis äärmiselt kiiresti, ohvrid ilmselt ei suutnud tulekahju ajal üldse evakueeruda," ütlesid tuletõrjujad.

Kaheksa kannatanut on raskes seisundis haiglas.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in avaldas kahetsust, et taas on aset leidnud ohvriterohke tulekahju.

"See tähendab, et me ei ole õppinud eelmistest õnnetustest," sõnas ta.