Riigid teatavad kummalisest viirusesündroomist lastel

Samasuguste sümptomitega haigusest on teatanud ka Briti arstid. Sel nädalal kirjutas The Guardian, et vähemalt 12 Briti last on vajanud uue kõhu- ja südameprobleemide tõttu haiglaravi ja ka Suurbritannias seostatakse laste terviseprobleeme uue koroonaviirusega.