Soome taasavab mai keskel alg- ja põhikoolid

Valitsusjuht ütles, et õppetööle naastakse järk-järgult. Õppetöö võib toimuda vahetustega ja koolides võib õppetöö läbiviimiseks kasutada ka teisi ruume peale klasside.

Haridusminister Li Andersson märkis, et Soomes on tuldud toime koroonaepideemia ohjeldamisega.

«Laste põhiõigusi ei tohi piirata rohkem kui on hädavajalik,» ütles ta.

Peaminister Marin ütles, et teiste piirangute saatus, sealhulgas rohkem kui kümne inimese kogunemise keeld, otsustatakse mai alguses.

Soome terviseamet teatas kolmapäeval, et koroonaviirusesse on nakatunud 4906 inimest, neist 166 viimase ööpäeva jooksul. Koroonasurmade arv kerkis viimase ööpäevaga seitsme võrra 206-ni. Haiglaravil on 208 inimest, neist 51 intensiivravil.