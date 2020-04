Gentiloni: EL- taastusfond peaks ulatuma 1,5 triljoni euroni

«Meil on vaja fondi, mis on väärt umbes kümmet protsenti meie SKT-st (sisemajanduse kogutoodangust),» ütles Gentiloni Prantsuse väljaandele Les Echos.

Ülemkogu liidrid nõustusid eelmisel nädalal, et Euroopa Komisjon peab looma kava fondiks, mille eesmärk on taastada majandus koroonaviiruse kriisi järel lisaks uuele EL-i eelarvele.

«Ma olen nõus (Euroopa Komisjoni liidri) Ursula von der Leyeniga, kelle arvates saab see olema segu mõlemast,» ütles Gentiloni, kelle sõnul peaks ükskõik milline laen olema väga pikaajaline või lausa alaline.

Fondi peaks käivitama nii kiiresti kui võimalik, ütles Gentiloni, viidates võimalusele, et see juhtub aasta teises pooles.

«Kui ei looda (koroonaviiruse) vaktsiini, siis ei tule hetke nagu sõjas, mil võib öelda, et see kõik on läbi saanud,» ütles ta. «Me asume ülesehituse faasi järgmise paari nädala jooksul, elades koos viirusega.»