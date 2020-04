Tänu karantiinile puhtamaks muutunud õhk säästab Euroopas 11 000 inimelu

Järsk autoliikluse ja tööstusheitmete kahanemine tähendab, et Euroopas jääb tänavu olemata 1,3 miljonit saastega seotud haiguspäeva, tavalisest 6000 võrra vähemal lapsel kujuneb välja astma, ära jääb 1900 erakorralise meditsiiniabi otsimise juhtu ning enneaegsete sündide arv kahaneb 600 võrra, tõi välja Energia ja Puhta Õhu Uuringute Keskus (Centre for Research on Energy and Clean Air ehk CREA).

Uuringu autorid möönavad, et pandeemia, mis on juba nõudnud 230 000 inimelu, annab maailmale ränga hoobi, kuid ühtlasi pakub see võimalust näha, et puhtama ja tervislikuma keskkonna saavutamine on võimalik, kui vähendada saastavate fossiilsete kütuste kasutamist.

Võrreldes mullu sama ajaga on õhus 40 protsendi võrra vähem lämmastikdioksiidi ning peenosakeste ehk PM2,5 hulk õhus on kahanenud 10 protsendi võrra. Need kaks saasteelementi nõrgestavad südant ja hingamiselundkonda ning kahepeale kokku põhjustavad Euroopas igal aastal 470 000 inimese surma.

«See on pretsedenditu eksperiment fossiilsete kütuste kasutamise vähendamises, nii et loomulikult õhusaastega töötavad inimesed pööravad sellele tähelepanu.» Uuringu juhtautor Lauri Myllyvirta

Uuringu kohaselt on nüüdne õhusaaste vähenemine Euroopas kõige enam mõju avaldanud Saksamaal, kus ära on hoitud üle 2000 surma. Ühendkuningriigis on sellega ennetatud enam kui 1750 surma, Itaalias ligi 1500, Prantsusmaal 1200 ja Hispaanias 1000 surma.

Umbes 40 protsenti ennetatud surmadest on seotud südamehaigustega, 17 protsenti kopsuprobleemidega nagu bronhiit ja emfüseem ning 13 protsenti nii insuldi kui ka vähiga.

Uuringu juhtautori Lauri Myllyvirta sõnul aitab õhusaaste kahanemine leevendada survet tervishoiuasutustele keerulisel ajal, mil nad võitlevad koroonaviirusega. Samas on mehe sõnul keeruline praegustes oludes kõnelda õhusaaste kahanemise kasudest.