WHO hoiatab, et koroonapandeemia ajal ei tohi unustada vaktsineerimist

WHO Euroopa haru on eriti mures leetrite uue kasvulaine pärast. Selle aasta jaanuaris ja veebruaris nakatus Euroopas leetritesse 6000 inimest.

«Leetritevastane vaktsineerimine pole kunagi olnud olulisem,» ütles WHO Euroopa haru vaktsineerimisprogrammi juht Siddhartha Datta.

Ta tuletas meelde, et leetrid ja ka teised nakkushaigused on kohal ning praegu on aeg nende vastu vaktsineerida.