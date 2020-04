USA president ähvardas Hiinat uute tollimaksudega

President vastas jaatavalt ajakirjanike küsimuse peale, kas ta on näinud tõendeid, mis annavad aluse suure kindlusega väita, et pandeemia algallikaks oli Wuhani laboratoorium.

«Jah, ma olen,» vastas Trump.

Ühendriigid on juba varem esitanud süüdistusi, et viirus sai alguse Wuhani laboratooriumist. Hiina võimuesindajad on süüdistused korduvalt tagasi lükanud.

Ühendriikide luurekogukond on jõudnud järeldusele, et maailma laastav uus koroonaviirus on pärit Hiinast, kuid see ei ole inimese loodud.

«Kogu luurekogukond on osutanud kriitilist tuge USA poliitikakujundajatele ja neile, kes võitlevad Hiinast pärit COVID-19 viirusega,» kirjutati riikliku luuredirektori büroo avalduses, mis avaldati varem päeval.

«Luurekogukond nõustub ka laialdase teadusliku konsensusega, et COVID-19 viirus ei ole inimese loodud ega geneetiliselt muundatud,» lisati teadaandes.

Trump rääkis esmaspäeval, et võib taotleda Hiinalt haiguspuhangu eest kahjutasu. Meedia teatel tegi president luurele ülesandeks otsida rohkem andmeid viiruse päritolu kohta. Trump ähvardas, et on palju mooduseid, kuidas «nad vastutama panna».