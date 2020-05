New Yorgis hakatakse öösel metrooronge desinfitseerima

Alates 6. maist on metrooliiklus suletud ajavahemikus 01.00-05.00 kohaliku aja järgi.

New York on Ühendriikides koroonaviiruse pandeemia üheks haiguskoldeks, kus on haigusesse surnud rohkem kui 17 000 inimest ja avastatud pea 160 000 nakatumist.