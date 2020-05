Koroonapiirangud pärsivad maidemonstratsioone kogu maailmas

Tänavu on töörahvapüha iseäranis tähenduslik, sest koroonaviiruse pandeemia tõttu on miljonid inimesed tööta jäänud.

"See on võimalus esitada sotsiaalseid nõudmisi, mille eest me oleme kaua seisnud ja mille kriis on veelgi teravamaks muutnud," ütles Prantsuse ametiühingute katusorganisatsiooni CGT peasekretär Philippe Martinez.