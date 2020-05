Itaalia peaminister palus rahvalt majandusraskuste pärast andeks

Itaalia hakkab esmaspäeval maailma pikimast koroonaviiruse sulgemisrežiimist välja tulema ja siis selgub, kas kaks kuud kaitsemeetmeid oli piisav, et nakatumise uus laine ära hoida.

Vahemeremaa ametlik surmajuhtude arv on 27 967, mis jääb maha vaid USA-st, aga päevased nakatumisnumbrid vähenevad ning on jõudnud tasemele, kus viimati oldi märtsi alguses.

Itaalia sulgemisaja pikkus tähendab aga seda, et tagasilöök majandusele on teravam kui euroalal keskmiselt. Pool tööjõust tugineb riigi abile ning päevalehes Corriere della Sera avaldatud küsitlus kinnitab sama suure hulga inimeste hirmu võimaliku töökaotuse pärast.

Conte tunnistas, et valitsus jäi enam kui 50 miljardi eurose väljamaksega peredele ja äridele hiljaks. Ta kirjutas Fasebook'is, et väljamaksetega on olnud ja tuleb veelgi ette hilinemisi.