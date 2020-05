Kim ilmus pärast nädalaid kestnud spekulatsioone taas avalikkuse ette

Riigitelevisioon näitas, kuidas Kim reedel Pyongyangist põhjas asuvas Sunchonis väidetavalt väetisetehast avades ringi jalutas, laialt naeratas ja sigaretti suitsetas.

Uudisteagentuuri KCNA teatel osales Kim väetisetehase avamisel, kus ta kiiduavalduste saatel isiklikult lindi läbi lõikas.

Kuulujutud Kimi tervise kohta said hoogu, kui Põhja-Korea liider ei osalenud 15. aprillil riigi rajaja ja oma vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva pidustustel, mida peetakse riigi poliitilise kalendri tähtsaimaks päevaks.

Tema puudumine vallandas ägedaid spekulatsioone ja kinnitamata teateid tema seisundi kohta, samas kui Ühendriigid ja Lõuna-Korea kinnitasid, et neil ei ole mingeid andmeid, et ükski neist oletustest tõele vastaks.

Lõuna-Korea ühinemisministeerium märkis laupäevase teate järel, et alusetud spekulatsioonid Kimi tervise kohta tekitasid tarbetut segadust. Ministeerium kutsus tulevikus üles enne nende levitamist hoolikamalt järele mõtlema.

Kimi ootamatu surm oleks seadnud Pyongyangi esmakordselt oma ajaloos silmitsi planeerimatu võimuvahetusega ja tõstatanud vastuseta küsimusi, kes tema mantlipärijana saab kontrolli riigi tuumaarsenali üle.

Põhja-Korea võtmeliitlane ja peamine kaubanduspartner soovib tingimata säilitada stabiilsust oma naaberriigis ning vältida võimalikku põgenikelainet.

Põhja-Korea on «äärmiselt pingelise julgeolekukriisi keskmes». See hõlmab «tuumavastasseisus, kus kaalul on miljonid elud», märkis USA rahvusvahelise poliitika keskuse teadur Henri Feron.

«See tekitab õigustatud muret kodumaise ja rahvusvahelise ebastabiilsuse pärast, mida tema surm võiks põhjustada.»

Videoklipis võis näha Kimi oma tavapärases mustas ülikonnas lehvitamas sadadele töötajatele, kes rõõmustasid tema kohaloleku üle ja lasid lendu õhupalle.

Temaga koos olid kõrged ametnikud - sealhulgas tema õde ja lähedane nõunik Kim Yo Jong - ning tal ei olnud mingeid väliseid tervisehäireid.

Ühel hetkel istus Kim sildi ees, mis kirjeldas sündmust kui tehase avatseremooniat 1. mail 2020, kuid sõltumatut kinnitust tema väljailmumisele ei olnud võimalik saada.

Nagu ka varasemate avalike ülesastumiste ajal üleilmse koroonaviiruse pandeemia ajal, ei kandnud Kim ja tema kaaskond maske, erinevalt tseremoonial osalenud töölistest.

Analüütikute sõnul ei kanna Kim maski, sest see näitaks teda Põhja-Korea rahvale haavatavana.

Põhja-Korea on väitnud, et riigis ei ole seni tuvastatud ainsatki koroonanakkust, kuigi ekspertide sõnul ei ole see tõenäoline.

Kimi maskita ringiliikumine ajendas mõningaid inimesi spekuleerima, et ta võis saada nakkuse.

Usaldusväärse info saamine isoleeritud Põhja-Koreast on äärmiselt keeruline, eriti kui see puudutab riigi juhtkonda, mis on üks selle rangemalt valvatud saladusi.

Põhja-Korea liider ei olnud avalikkuse ette ilmunud pärast valitseva Töölispartei poliitbüroo istungit 11. aprillil. Riigimeedia andmeil inspekteeris ta järgneval päeval veel õhutõrjeüksuse hävituslennukeid.

Põhja-Korea ülejooksikute väljaanne Daily NK väitis anonüümsust palunud allikale viidates, et Kim läbis varem aprillis südame-veresoonkonna protseduuri, mida ta vajas ahelsuitsetamise, ülekaalulisuse ja kurnatuse tõttu.

Veidi hiljem teatas CNN, et Washington uurib «luureandmeid», mille kohaselt on Kim talle tehtud operatsiooni järel tõsises ohus. Uudistekanal viitas seejuures tundmatuks jääda soovinud Ühendriikide ametnikule.

Lõuna-Korea ametiisikud on järjekindlalt seesuguseid spekulatsioone tõrjunud ning kinnitasid, et Kim on elus ja terve ja viibib riigi idaosa kuurortlinnas Wonsanis.

«Meie valitsuse seisukoht on kindel,» lausus presidendi erinõunik riikliku julgeoleku alal Moon Chung-in usutluses uudistekanalile CNN. «Kim Jong-un on elus ja terve.»

USA president Donald Trump ütles varem sel nädalal samuti, et Washingtoni hinnangul on Kim elus. Trump ja Kim on kohtunud kolm korda, kuid nendevahelised kõnelused Pyongyangi tuumaprogrammi üle on takerdunud.

Ka Kimi varasemad puudumised avalikkusest on põhjustanud tema tervist puudutavaid spekulatsioone.

Aastal 2014 kadus Kim silmapiirilt pea kuueks nädalaks ning naasis jalutuskepiga. Paar päeva hiljem teatas Lõuna-Korea luureagentuur, et liidrilt eemaldati jalast tsüst.