Lätis tuvastati ööpäevaga vaid üks uus koroonaviiruse nakkus

Ööpäeva jooksul tehti 1982 koroonaviiruse testi. Kokku on teste riigis läbi viidud 63 102.

Uue koroonaviiruse nakkusjuhtumeid on registreeritud kokku 871. Terveks on saanud 348 patsienti, haigus on nõudnud 16 inimelu, teatasid Läti tervishoiuametnikud.