Venemaal registreeriti ööpäevas ligi 10 000 nakkusjuhtumit

Kokku on COVID-19 nõudnud Venemaal nüüd 1222 inimelu, nakatunud on ligi 124 054.

Venemaa nakkus- ja surmajuhtumite arv on siiski veel üsna väike. Miljoni elaniku kohta on surnud kaheksa inimest ja nakatunud 934. Näiteks Ühendriikides on vastavad arvud 199 ja 3418.