Uus koroonaviirus on maailmas nõudnud üle 240 000 inimelu

Sestsaadik, kui viirus detsembris Hiinas välja ilmus, on maailmas kinnitust leidnud 240 231 surma- ja 3 371 435 nakkusjuhtumit. Kõige rängemini on COVID-19 räsinud Euroopat, kus on surnud 141 475 inimest ja nakatunud 1 516 635.