Vene relvajõududes on pea 3000 koroonaviirusse nakatunut

Nende seas on 2581 sõjaväelast, kadetti, ülikoolieelikut, aga samuti 322 tsiviilisikust spetsialisti.

«Üldise testimise käigus, mis viidi läbi Venemaa relvajõududes alates märtsist kuni 2. maini, tuvastati positiivne proov 1177 sõjaväelasel,» seisis avalduses. Neist üks inimene on kriitilises ja 14 tõsises seisundis, 145 sõjaväelast on haigusest paranenud.

«Me peame suhtuma kaitseministeeriumi seisukohta äärmiselt tõsiselt,» ütles asekaitseminister Aleksander Fomin laupäeval usutluses telekanalile Zvezda. «See nakkus ei tunne piire, sel on suur kiirus, millega see levib, ning juba praegu on sel massiline loomus.»