Prantsusmaa pikendab tervishoiualast eriolukorda 24. juulini

«Peame asuma pikamaajooksule,» ütles Veran, lisades, et mõistab, kuidas prantslastelt on juba palutud teha «kolossaalseid jõupingutusi» võitluses viirusega.

«Õppida elama koos viirusega, see on lähikuudel kaalul.»

Prantsusmaa on üks neist Euroopa riikidest, kus koroonaviirus on teinud suurimat laastamistööd, surmajuhtumeid on registreeritud 24 594, nakatunute arv on tõusnud 167 346-ni.