Hispaanias registreeriti viimase pooleteise kuu väikseim koroonasurmade arv

See on madalaim surmade arv alates 18. märtsist, kui teatati 107 surmajuhtumist.

Tervishoiuministeeriumi kriisikoordinaator Fernando Simón ütles, et uut arvu tuleb tõlgendada ettevaatlikult, kuna see tuleb pikal nädalavahetusel, mil surmadest teatamine käib tavaliselt haiglates aeglasemalt.

"Arvud on väga head ja kinnitavad trendi, mida me näinud oleme. Tulevatel päevadel me näeme, kas need leiavad kinnitust," ütles ta.