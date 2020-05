Pompeo: viiruse päritolu kohta Wuhani laborist on tohutult tõendeid

«On tohutult tõendeid, et see sealt algas,» ütles ta ABC telesaates «This Week».

Ehkki Pompeo oli väga kriitiline selle suhtes, kuidas Hiina haiguspuhanguga tegelenud on, keeldus ta ütlemast, kas tema arust lasti viirus liikvele tahtlikult.

Ka president Donald Trump on aina enam kritiseerinud Hiina rolli pandeemias, mis on nakatanud maailmas pea 3,5 miljonit inimest ja nõudnud üle 240 000 elu.

Trumpi sõnul varjas Peking olulist teavet haiguspuhangu kohta ja ta on nõudnud Pekingi vastutusele võtmist.

Meedia andmeil on Trump teinud Ameerika luurele ülesandeks viiruse päritolu kohta rohkem teada saada. Algselt süüdistati haiguspuhangus Wuhani loomaturgu, kuid nüüd spekuleeritakse, et see on pärit hoopis lähedalasuvast laborist.

Pompeo, kes on endine Luure Keskagentuuri (CIA) direktor, ütles ABC-le, et ta on päri USA luurekogukonna neljapäevase avaldusega, et teadlaste sõnul pole COVID-19 inimese loodud ega geneetiliselt muundatud.

Samas ütles ta, et on palju tõendeid, et haiguspuhang sai alguse Wuhani viiruseuuringute laborist.

«Ma arvan, et kogu maailm näeb seda nüüd. Mäletagem, et Hiinal on ajalugu maailma nakatamise ja ebastandardsete laboritega,» lausus Pompeo.

Hiina varased katsed koroonaviiruse ohtu pisendada olla tema sõnul klassikaline kommunistlik desinformatsioon.