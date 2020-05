Trump lubas vaktsiini koroonaviiruse vastu aasta lõpuks

«Me oleme väga kindlad, et meil on aasta lõpus, aasta lõpuks olemas vaktsiin,» ütles Trump Fox Newsile.

Ta märkis samuti, et kavatseb ärgitada taasavama septembris koole ja ülikoole.

Trumpi hinnang on optimistlik, arvestades, et enamiku asjatundjate hinnangul kulub vaktsiini loomiseks parimal juhul 12-18 kuud. Pole ka mingeid tagatisi, et toimivat vaktsiini üldse välja töötada suudetakse.