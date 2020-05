Hiina, Venemaa ja Iraan häkivad Briti ülikoolide COVID-19 vaktsiini uuringuid

Briti riikliku küberjulgeoleku keskuse (NCSC) kinnitusel on selliste sihitud küberrünnakute hulk viimasel ajal kasvanud.

Teadaolevalt on häkkimiskatsetega seotud muuhulgas Iraan ja Venemaa, kuid ekspertide hinnangul kuulub tõenäoliselt pahalaste sekka ka Hiina.

Ühendkuningriigis on kümneid ülikoole ja biomeditsiini valdkonna asutusi, millel on võimekus uurida COVID-19ga seonduvat, sealhulgas tegeleda haiguse uute diagnoosimismeetodite ja antikehade testide väljatöötamisega ning uurida eksperimentaalravi võimalusi. Seni pole teadaolevalt rünnakud neile siiski edukaks osutunud.

«Me näeme, kuidas selles ruumis mängitakse geopoliitilisetele pingetele.» Mõttekoja Royal United Services Institute küberuuringute juht James Sullivan

«Iga rünnak pingutuste vastu võidelda koroonaviirusekriisiga on äärmiselt taunitav. Me oleme näinud kasvanud osakaalu küberrünnakuid, mis on seotud koroonaviirusega ning meie eksperdid töötavad ööpäev läbi, et aidata sihikule võetud organisatsioone,» lausus The Guardianile NCSC pressiesindaja.

Covid-19 vastase vaktsiini väljatöötamise uuringutes juba kaugele jõudnud ja muuhulgas ka inimikatseid alustanud Oxfordi ülikool kinnitas, et teeb oma teadusuuringute kaitseks tihedat koostööd NCSCga. Cambridge’is tegutsev ravimiettevõte AstraZeneca teeb ülikooliga koostööd vaktsiini võimaliku tootmise ja levitamise osas, kui kliinilised katsed peaks osutuma edukaks.

Briti riikliku kuritegevusega võitlemise ameti endise küberanalüütiku ja mõttekoja Royal United Services Institute küberuuringute juhi James Sullivani sõnul pole üllatav, et vaenulikud riigid tunnevad huvi COVID-19 teadusuuringute vastu.

«Pandeemia viib vaenulike riikide küberaktiivsuse üldise kasvuni,» lausus ta The Guardianile. «See on uus võimalus luureinfo kogumiseks ja häirimiseks. Me oleme seda näinud valeinfokampaaniate, küberspionaaži puhul; on oht, et kõik need muudavad poliitilisi pingeid teravamaks ja pole mingi üllatus, et see juhtub valdkonnas nagu vaktsiini arendamine.»

Sullivani sõnul pole vaenulikele riikidele ega organiseeritud kuritegevusele oluline, mis valdkonna andmeid nad varastavad, kui tegu on konkurentsitiheda alaga. «Me näeme, kuidas selles ruumis mängitakse geopoliitilisetele pingetele,» lisas ta.

Nn viie silma (Five Eyes) riikide – Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa – valitsuste parasjagu ettevalmistatav ühine luureraport väidab, et Hiina varjas tahtlikult ja hävitas tõendeid koroonaviiruse puhangu kohta. Austraalia ajalehe Daily Telegraph kätte jõudnud dokumendi kohaselt on see maksnud kümneid tuhandeid inimelusid.