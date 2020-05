Raport: Soome ei ole enam Venemaa jaoks väga tähtis mõjutussihtmärk

«Venemaa juhtkonnas ei usuta sellesse, et Kremli sõnumid Brüsselisse kulgevad Helsingi vahendusel või et soomlastest oleks märkimisväärset lisaväärtust Venemaa huvide ja seisukohtade selgitamises,» märgiti raportis.

See ei tähenda aga, et praegune Venemaa ei mõjutaks enam Soomet. Raporti koostajate hinnangul ei ole mõjutamine enam nii plaanipärane kui NSV Liidu ajal ning Soome jaoks ei ole enam olemas ka sellist mõjutussüsteemi kui tol ajal.

Milline riik on Soome praeguse Venemaa silmis? Raporti hinnangul on see langenud Venemaa strateegilises mõtlemises kategooriasse «sõbralik riik, kellega ei ole probleeme». Soome on hea naaber, kellega hoitakse aktiivselt ühendust, kuid mõjutamine on NSV Liidu aegadega võrreldes selgelt piiratum.