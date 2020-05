Dubai maailmanäitus lükkub järgmise aasta oktoobrisse

Bureau International des Expositions´i liikmed on edasilükkamise üle mitu päeva hääletanud, lõplik tulemus selgub mai lõpuks. Esmaspäeval teatas organisatsioon aga, et vajalik kaks kolmandikku riikidest on hääletanud edasilükkamise poolt ja Dubai Expo 2020 algab 1. oktoobril 2021.