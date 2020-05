Haitilaste valik: kas surra täna nälga või homme viirusesse?

Tellijale

Laupäevase seisuga oli COVID-19 tõttu Haitil ametlikel andmetel surnud kõigest kaheksa inimest, kuid epideemia on seal endiselt algusjärgus. Koju jäämine ja teistest inimestest eemale hoidmine on haitilastest suurele osale luksus, mida nad endale lubada ei saa, sest vaid vähesed töötavad ametlikult.

Juba ammu enne seda, kui koroonaviiruse pandeemia pani maailma majandusele oma pitseri, hoiatas ÜRO, et 40 protsenti haitilastest vajab 2020. aastal erakorralist humanitaarabi. Ühendus ennustas, et alates märtsist on kolmel miljoni haitilasel tõsiseid probleeme toidu hankimisega ehk et nad on näljahädast vaid sammu kaugusel.