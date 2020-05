Houellebecq: maailm on pärast viirust samasugune, ainult halvem

Romaanikirjanik, kelles tema austajad näevad nihilistliku ja individualistliku ajastu prohvetit, kinnitas, et ei usu seisukohti, et pandeemiast võib saada pöördepunkt.

«Ma ei usu hetkekski kinnitusi, et «miski ei jää samamoodi nagu seni»,» ütles Houellebecq, kes saavutas rahvusvahelise kuulsuse oma 1998. aastal ilmunud romaaniga «Elementaarosakesed».

«Me ei ärka pärast piiranguid uude maailma. Kõik on endine, lihtsalt pisut halvem,» ütles kirjanik essees Prantsuse riigiraadiole.

Houellebecq nimetas koroonaviirust «banaalseks viiruseks, millel puuduvad lunastavad omadused... See ei kandu isegi sugulisel teel edasi,» märkis kirjanik, hoiatades, et sotsiaalne distantseerumine ja kodus töötamine, mis on epideemiaga kaasnenud, kiirendavad tehnoloogilist survet inimeste isoleerimiseks.