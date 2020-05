Europarlament: liikmesriigid peaksid jagama enam teavet EL-i abimeetmete kohta

«EL-i ühtsuse säilitamiseks on samuti hädavajalik, et võimud edastaksid teavet EL-i ühistegevuse kohta, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel kriisiga toime tulla ning võidelda väärinfo vastu. Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni pressikonverentsid ja videosõnumid peaksid leidma kajastust kõigis liikmesriikides. EL ja Euroopa Keskpank on koondanud sadu miljardeid eurosid, et toetada liikmesriikide majandusi. See on võimalik ainult tänu Euroopa Liidu krediidivõimelisusele ja suurele finantsvõimendusele, mis meil koos tegutsedes on,» märkis ta.