Taanist lahkus 2019. aastal rohkem migrante kui saabus

See on esimene kord alates 2011. aastast, kui netorände ehk sisserände ja väljarände vahe oli negatiivne.

Eva Singer valitsusvälisest Taani Pagulasnõukogust ütles, et kukkumist pole põhjustanud Taani immigratsioonipoliitika, vaid tõsiasi, et vähem inimesi on suutelised Taani jõudma, osalt seetõttu, et Türgi sulges piiri Euroopa Liiduga.