Süüria president hoiatas koroonaviirusega seotud ohtude eest

Süürias on ametlikult kinnitust leidnud vaid 44 koroonaviirusesse haigestumist ja kolm surmajuhtumit. Kurdide valduses olevatel aladel riigi kirdeosas on teatatud kolmest haigestumisest.

Assadi sõnul ei tähenda väikesed arvud seda, et Süüria on ohutsoonist väljas.

«Kuigi arvud on väikesed, siis ei tähenda see, et need ei või nädala või isegi paari päevaga ootamatult plahvatada,» ütles Assad presidendiameti ametlikes sotsiaalmeediakanalites jagatud videos.