Lõuna-Korea teatas kolmest uuest koroonanakkusest

Pärast umbes 500 nakkusjuhtumi igapäevast lisandumist märtsi alguses on haigestumine viimase kuu jooksul pidevalt vähenenud, seda tänu kontrolli tõhustamisele piiridel ja nakkuse leviku aeglustumisele kõige rängemalt kannatada saanud Daegu linnas.

Riigis on nüüd registreeritud 10 804 nakkus- ja 254 surmajuhtumit.

Tervishoiuametnikud on endiselt mures viiruse laiema «vaikse leviku» pärast ning kavandavad antikehade testimist, et teada saada, kui levinud on viirus tegelikult.