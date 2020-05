Prantsusmaal haigestus esimene inimene COVID-19sse juba detsembris

Tellijale

«Me testisime uuesti ninast võetud proove, mis olid varem võetud seoses teise diagnoosiga, et otsida ja leida koroonaviiruse jälgi,» selgitas Cohen Prantsuse kanalile BFMTV. «14 patsiendist üks osutus positiivseks. Me testisime seda veel kaks korda, et olla kindlad, et tehtud pole viga. Ning kahel korral tuli positiivne vastus.»