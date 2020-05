FOTO ⟩ Komis pandi Suure Isamaasõja võitu tähistavale plakatile Soome sõdur

Plakatil on lisaks Soome sõdurile põhjapõder, kiri «Võidupüha 9. mai» ning luuleread, mis kutsuvad «vaikuses seisatama ja langetama pea polaarjoone taga suures sõjas võidelnud inimeste ja põtrade mälestuseks».

Korrusmajale paigutatud suuremõõduline plakat ulatus läbi kuue korruse. Pahandus tekkis, kui ajaloohuvilised said aru, et 9. maile pühendatud plakatil on hoopis vaenuväe esindaja.