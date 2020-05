Ungari parlament ei ratifitseerinud koduvägivalla vastast konventsiooni

Euroopa Nõukogu algatatud Istanbuli konventsioon on maailma esimene siduv instrument naistevastase vägivalla ennetamiseks ning võitluseks selle ilmingutega nagu vägistamine abielus ja naiste genitaalide moonutamine.

Ungari parlament, kus naise osakaal on üks väiksemaid Euroopas, ei ole konventsiooni seni ratifitseerima soostunud.

Peaminister Viktor Orbáni võimuerakond Fidesz väidab, et on konventsiooni sisuga küll päri, aga õiguslikud garantiid naiste koduvägivalla eest kaitsmiseks on juba Ungari seadustes olemas.