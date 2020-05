Viini muuseum kogub pandeemiaga seotud esemetest fotosid

Muuseum on saanud juba 1800 fotot näomaskidest, keelusiltidest ja muudest esemetest. Umbes 200 pilti on üles pandud ka muuseumi kodulehele.

Muuseumi eestkõneleja Konstanze Schaefer ütles, et fotode kogumist jätkatakse kuni pandeemia lõpuni.

Austria tervishoiuminister ütles teisipäeval, kolm nädalat pärast piirangute leevendamise algust, et koroonaviiruse puhang riigis on kontrolli all.