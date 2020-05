Soomes tehti kodanikualgatus medõdede palgatõusuks

Algatusega liitunud inimesed on mures, kuidas väljaõppinud professionaalid püsivad töökohal, kui palgad ei vasta nende panusele ja töö nõudlikkusele.

Kodanikualgatus liigub edasi parlamenti arutamiseks, kui see on kogunud vähemalt 50 000 allkirja kuue kuu jooksul. Arutelu ei tähenda muidugi seda, et ettepanek kindlasti heakskiidu pälvib.