Millised patogeene uurib viiruse lekitamises süüdistatud salapärane Wuhani labor?

Nii USA president Donald Trump kui ka välisminister Mike Pompeo väitsid, et uus koroonaviirus pääses lahti Wuhani viroloogiainstituudist, mis siis et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Ühendriikide juhtiv epidemioloog Anthony Fauci on kinnitanud, et kõik tõendid viitavad siiski Covid-19 põhjustava viiruse looduslikule päritolule. Millega tegeleb aga täpselt maailma ohtlikemaid haigusi uuriv Hiina labor?