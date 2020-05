Tellijale

Saatuslikuks sai professor Fergusonile karantiinireeglite rikkumine, täpsemalt armukese võõrustamine ajal, mil riigis kehtivad karmid liikumispiirangud. Irooniline on juhtum seetõttu, et Fergusoni hüüdnimeks on tema poolt edastatud tõsise hoiatuse tõttu saanud Professor Lockdown (Professor Sulgemine).