UURING ⟩ Poolesaja aasta pärast elab miljard inimest talumatus kuumuses

«Numbrid on jalustrabavad. Ma sõna otseses mõttes kontrollisin neid topelt, kui nägin neid esimest korda,» lausus The Guardianile üks uuringu autoritest Exeteri ülikooli kliimamuutuste professor Tim Lenton. «Ma uurisin varem kliima murdepunkte, mida tavaliselt peetakse apokalüptilisteks. Aga see tundub valusalt lähedasem. See muudab ohu väga inimlikuks.»