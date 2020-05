Kurikaelad varastasid Uus-Meremaal karantiini varjus korraga sada autot

«Ausalt öeldes oli see nagu hoop makku,» ütles BBC-le Jucy rendijuht Tom Ruddenklau. «Me ei suutnud uskuda, et ajal, kui kõik püüavad anda oma panust ja hoolitsevad üksteise eest ühise rahvusena, võib toimuda nii häbematu vargus.»

Firmale jäi vargus märkamatuks

Jucy on üks Uus-Meremaa suurimaid matkaautode rendifirmasid ning ettevõtte kärtsrohelist tunnusvärvi masinad on kergelt äratuntavad, mistõttu oleks nende varastamine lauslollus. Ilmselt seepärast otsustasidki kurikaelad kaasa võtta eelkõige vaid tavalisi sõiduautosid ning mitte matkabusse.

«Me taipasime, et miski polnud päris õige,» jutustas BBC-le inspektor Matt Srhoj. «Autode juhtimise viis tekitas kahtlust ning mõned meie patrullautod asusid neid jälitama. Kui saime aru, et päris paljud neist olid Jucy sõidukid ebatavalistes olukordades, oletasime, et need olid varastatud ja teavitasime ettevõtet.»