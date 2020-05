Afganistan teatas Haqqani võrgustiku ja IS-i ühisrühma tabamisest

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud ja USA-s terrorirühmituste nimekirja kantud grupp. Afganistani võimud süüdistavad neid mitmetes rünnakutes, mille on omaks võtnud või milles kahtlustatakse Islamiriiki.

Mullu ütlesid Afganistani ametnikud, et IS-K on Nangarhari provintsis riigi idaosas täielikult alistatud. Ühe analüütiku sõnul on Afganistani luure pikemat aega arvanud, et Haqqani võrgustik toetab Afganistani ja Pakistani Islamiriiki rünnakute korraldamisel või viib neid lausa läbi IS-K nimel.