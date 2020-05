Euroopa Liit nõuab koroonaviiruse päritolu sõltumatut uurimist

USA presidendi Donald Trumpi ja välisministri Mike Pompeo väitel näitavad tõendid, et koroonaviirus hakkas levima Wuhani linnas asuvast laborist. Hiina on samal ajal vihaselt süüdistusi tõrjunud ja varasemalt väitnud sootuks seda, et viiruse päästsid Hiinas valla USA sõjaväelased.

«Minu arvates tuleks see küsimus jätta teadlastele ja meditsiiniprofessionaalidele, mitte poliitikutele, kes valetavad oma sisepoliitilistel eesmärkidel,» ütles täna vastuseks Pompeo väidetele Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying.

WHO on seni olnud arvamusel, et USA väited on spekulatiivsed. Organisatsiooni sõnul ei ole ühtegi vettpidavat tõendit selle kohta, et viirus võiks pärineda Wuhani laborist, kuid samas on öeldud, et kui ameeriklastel on tõendeid, siis sooviks ka WHO neid näha.

Kuigi uurimise korraldamine ei tähendaks ilmselt suurriikide diplomaatilise tüli lõppu, otsustas EL toetada plaani, mis assamblee 18. märtsi kohtumisel esitatakse. Komisjoni kõneisik Virginie Battu-Henriksson ütles Bloombergile, et täpse sõnastuse osas konsulteeritakse WHO liikmete ja regionaalsete gruppidega.

«Mustand kutsub üles korraldama sõltumatut uurimist ja koostama ülevaadet saadud tervishoiualastest õppetundidest koroonaviirusele reageerimisel, et tugevdada valmisolekut tulevikus,» täpsustas pressiesindaja.

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles Le Journal de Dimanche’le antud intervjuus, et vastusteni jõudmiseks tuleb kõrvale astuda Hiina ja USA lahinguväljalt ning juhtunut sõltumatult uurida.

Euronewsi Brüsseli korrespondendi hinnangul ei paista, et EL sooviks assambleele esitatavas dokumendis süüdlaste peale näpuga näidata. «Nad tahavad arutelu Covid-19 päritolu üle ja uurida, kuidas see levis. Soovitakse justkui lahangut selle kohta, kust see viirus tuli ja kuidas seda tulevikus vältida,» sõnas ta.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles möödunud nädala reedel CNBC-le, et ta sooviks näha viiruse päritolu uurimise osas Hiina koostöövalmidust. «Ma arvan, et see on meile kõigile oluline, see on oluline tervele maailmale. Me ei tea kunagi, millal järgmine viirus võib tekkida, seega järgmiseks korraks tahaksime, et õppetunnid oleks kätte saadud ja paigas oleks toimiv eelhoiatussüsteem,» rääkis ta.

Tõenäoliselt saab 18. mai kohtumine olema küllaltki terav, sest viiruse päritolu küsimuste kõrval toimub veel üks diplomaatiline lahing. Selle keskmes on Taiwan, mida Hiina peab oma provintsiks. USA ja mõned teised riigid leiavad, et Taiwan peaks vaatlejana saama taas WHA liikmeks.