Maduro: tabatud ameeriklaste üle mõistetakse kohut Venezuelas

«Nad on vangid, nad on üles tunnistanud, tabati teolt ning nende üle mõistavad kohut vabariigi peaprokurör, Venezuela tsiviilkohtud ja protsess tuleb kõigi õiguste tagamisega ning õiglane,» ütles Maduro.

Sotsialistlik liider ütles, et ameeriklasi, keda varemalt nimetati kui Luke Alexander Denmanit ja Airan Berryt, koheldakse «hästi ja lugupidamisega».

«Kui Maduro režiim otsustab neid kinni hoida, siis me kasutame iga vahendit, mis meil on, et neid kätte saada,» ütles varem kolmapäeval USA välisminister Mike Pompeo.