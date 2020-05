Iisraeli kaitseminister toetab 7000 uue juudikodu loomist Läänekaldale

Bennett teatas, et kiitis heaks «tuhandete uute elamuühikute» ehituse Efrati asunduses Läänekalda lõunaosas.

Juudiasunduste rajamise vastu seisva Iisraeli vabaühenduse Peace Now esindaja Brian Reeves ütles, et Bennetti otsus tähendab ehitusprotsessi käigus hoidmist, vaatamata sellele, et märksa vähem asundustegevuse laiendamist toetav Gantz võtab ameti üle.