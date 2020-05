Diplomaadid: ÜRO kinnitas vene palgasõdurite kohalolu Liibüas

Tegemist on esimese korraga, mil ÜRO on kinnitanud esmalt USA meedias esitatud väiteid, et rühmitus toetab Liibüa väepealikku Khalifa Haftari.

Wagner Group on hämara taustaga julgeolekuvaldkonna erafirma, mille tuhanded alltöövõtjad on usutavasti osalenud sõjalistes konfliktides nii Süürias, Ukraina idaosas, Kesk-Aafrika Vabariigis kui mujalgi.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik ütles AFP-le, et rühmitus on «tööriist Kremli Liibüa-poliitikas».

Wagneri osaluse konfliktis tõid esmakordselt päevavalgele The New York Times ja The Washington Post eelmisel aastal. Kui esimene neist hindas Wagneri palgasõdurite arvu 200 kanti, siis viimase hinnangul võib see number ulatuda mitme tuhandeni.