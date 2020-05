Hongkongis konfiskeeriti 38 500 hailt lõigatud uimed

Tegemist on Hongkongi seni suurima konfiskeeritud haiuimede lastiga.

Last avastati kahest konteinerist, mis olid saabunud Ecuadorist. Avastatud salakauba kogus näitab, et nõudlus haiuimede järgi on jätkuvalt kõrge Hiinas, kus seda serveeritakse traditsiooniliselt pulmapidudel, kirjutas AFP.