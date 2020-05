«Euroopa Liidust saadud vabadused ja raha pole asi iseeneses»

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov tuletas Euroopa päeva puhul meelde, et väikese rahvaarvuga Eesti on tänu Euroopa Liitu ja NATOsse kuulumisele hästi kaitstud ja jõukas.

Ajaloolase David Vseviovi sõnul on tore, et Euroopale tuleb mõelda vaid ühel päeval aastas, Euroopa päeval. See näitab, et Euroopa näol on tegemist meie koduruumiga.