«Euroopa Liidust saadud vabadused ja raha pole asi iseenesest»

Endine Eesti peaminister Siim Kallas ütles, et mõtleb Euroopa päeval Euroopa Liidu kui uskumatu eksperimendi ajaloo peale.

«Olla eurooplane täna, tähendab mitte olla üksi,» tõdes Kallas. «Üksinda toime tulla kõigi nende pööristega, mis tänast maailma ikka ja jälle raputavad, on väga raske».

Folklorist ja kultuuriloolane Marju Kõivupuu meenutas Euroopa päeva puhul 2004. aasta kevadel toimunud reisi Prantsusmaale, kuhu eestlased asusid teele kolmanda riigi kodanikena, aga kust 1. mail tuldi tagasi juba «valgete inimestena», Euroopa Liidu kodanikena.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov tuletas Euroopa päeva puhul meelde, et väikese rahvaarvuga Eesti on tänu Euroopa Liitu ja NATOsse kuulumisele hästi kaitstud ja jõukas.

Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas märkis, et tänavune Euroopa päev leiab aset hetkel, mis pandeemia tõttu on riigipiirid suletud ja sellega koos kadunud üks Euroopa Liidu põhivabadustest - inimeste vaba liikumine.

Selle valguses tasuks suursaadiku sõnul hoida meeles, et Euroopa Liidu pakutavad vabadused, Euroopa Liidu õigused ja ka ühendusest saadav raha ei ole midagi iseenesestmõistetavat.

Õiguskantsler Ülle Madise tuletas Euroopa päeva puhul meelde, et Euroopas on mitmete teiste maailma piirkondadega võrreldes hea elada, sest siin on kõrgel aujärjel igaühe isiklik vabadus, inimväärikus ja rahu.

Ajaloolase David Vseviovi sõnul on tore, et Euroopale tuleb mõelda vaid ühel päeval aastas, Euroopa päeval. See näitab, et Euroopa näol on tegemist meie koduruumiga.

«Me oleme alati kuulunud Euroopasse ja loodetavasti kuulume sinna ka tulevikus,» sõnas Vseviov.

Euroopa Liidu suursaadik Lõuna-Aafrika Vabariigis Riina Kionka tõdes, et viibides Euroopast kaugel Aafrika lõunatipus, on ta hakanud end tundma varasemaga võrreldes veelgi enam eurooplasena.

«Välismaal viibimine teeb iga eurooplase veel rohkem eurooplaseks,» sõnas Kionka ja märkis, kuidas koroonaviiruse pandeemia ajal tekkinud vajadus aidata sadu eri Euroopa riikidest pärit inimesi tagasi koduriikidesse, tuletas meelde, kui ühtne on Euroopa.

Keskkonnateadliku moe eestkõneleja, disainer Reet Aus märkis, et Euroopa Liit on oma suuruse poolest ideaalne keskkond katsetamaks liikumist kliimaneutraalse, ringse majanduse poole. Eesti üksi oleks muutuste tegemiseks liiga väike, kogu maailm korraga aga liga suur.

«Mul on erakordselt hea meel, et oleme just praegusel ajal siin, Euroopas, ja saame üheskoos panustada jätkusuutliku ja parema tuleviku nimel,» märkis Aus.