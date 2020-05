Franco režiimi ajal kurikuulsaks saanud piinaja suri koroonaviiruse tõttu

73-aastaselt surnud González Pachecot tunti Billy El Niño (Billy the Kid) hüüdnime all, kuna tal oli kombeks ülekuulamiste ja piinamiste ajal püstolit sõrme otsas keerutada. Billy the Kid oli kurikuulus 19. sajandi USA lindprii ja püstolikangelane.

Antonio Gonzalez Pacheco. FOTO: twitter

Kurikuulsat jõhkardit üritati Argentinale välja anda, et tema üle universaalse kohtualluvuse põhimõtte alusel kohut pidada, kuid Hispaania kohus otsustas 2014. aastal, et meest ei saa välja anda, sest kuritegu on aegunud.

Kui Argentinas taheti mees kohtu alla anda süüdistatuna 13 piinamisjuhtumis, siis hiljem lisandus süüdistusi veelgi. Üks tema ohvritest, Felisa Echegoyen rääkis 2018. aastal ajalehele El Pais, et González Pacheco paistis piinamist nautivat. «Ta lehkas alkoholi järgi. Ta oli 28-aastane, minust ainult kaks aastat vanem. Ja ta nautis piinamist. Seda oli näha, sest vihahoo keskel ja peksmise ajal õhkus temast naudingut ja rahulolu.»

Hispaanias ei olnud kohtupidamine samuti võimalik, sest pärast diktaator Franco surma rakendus amnestiaseadus. Hispaania sotsialistlik valitsuskoalitsioon üritas González Pachecolt ära võtta nelja riiklikku autasu ja nendega automaatselt kaasnenud pensionilisa, kuid sellega ei saadud enne mehe surma hakkama.

Möödunud aasta märtsis nõustus üks Madridi kohtunik siiski alustama uurimist mehe poolt toime pandud võimalike inimsusevastaste kuritegude kohta.

Üks Pachecot süüdistanud ohvritest suri märtsi algul samuti koroonaviiruse tõttu. José Maria Galante langes piinaja ohvriks diktatuuri ajal vangistuses olles. Vanaduses elasid mehed juhuse tahtel Madridis teineteisest vaid kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel.

2018. aastal The Guardianiga rääkinud Galante meenutas intervjuus kunagist piinamist. Galante sõnul piinas teda «see idioot Billy El Niño, kes oli teisi inimesi tapnud ning võis sind tappa ajal, mil ta häälitses nagu Bruce Lee».

El Paisile rääkis Galante ühest juhtumist, mil ta oli käeraudadega kabinetti radiaatori külge aheldatud. «Ta tuli uksest sisse, lõi mind ja ütles: «Sul on au saada peksa Billy the Kidi käest.» Ta oli väga ohtlik, sest ta polnud kuigi tark, aga samas oli ta karistamatu. Tal oli komme teha sinu ees karatelööke, lüüa sind ja öelda, et sa oled poksikott.»