Türgi keelatud bändi teine liige suri näljastreigi tagajärjel

Ansambel Yorum teatas, et 41-aastane basskitarrist Ibrahim Gökçek suri Istanbuli haiglas. Ta paigutati intensiivravipalatisse pärast näljastreigi peatamist kaks päeva tagasi. Enne seda oli ta nälginud 323 päeva.

1985. aastal Istanbulis loodud Yorum on tuntud protestilaulude ja vahetuvate bändiliikmete poolest. Alates 2016. aastast on neil keelatud Türgis esineda ning mõned liikmed on võimude poolt vangistatud.